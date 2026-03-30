米カリフォルニア州の元州知事で俳優のアーノルド・シュワルツェネッガー（７８）の息子がボディビル大会で優勝し、話題となっている。英国メディア「デーリー・メール」によると、シュワルツェネッガーの息子ジョセフ・ベイナ（２８）は米コロラド州デンバーのピナクル・パフォーミング・アーツ・センターで開催されたＮＰＣナチュラル・コロラド州大会でボディビルデビュー。男子オープンボディビルヘビー級、メンズクラシッ