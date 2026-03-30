旬の食材を贅沢に取り入れた、心華やぐ春色のアフタヌーンティー45階 Bar Bellustar「BELLUSTAR TOKYO, A Pan Pacific Hotel （以下ベルスター東京）」45階のメインバー「Bar Bellustar」にて、数量限定、土・日曜、祝日限定で提供中の「スプリングアフタヌーンティー 〜SAKURA〜」。パティシエのこだわりが詰まった、あまおうやブルーベリーなどの果実に加え、ジャガイモやフルーツトマトなどの野菜も使った、繊細で愛らしい期間