BTSの5枚目アルバム「ARIRANG（アリラン）」が、英国オフィシャル・アルバムチャートでトップに立った。27日に発表されたランキングで、アルバムチャート「トップ100」で、1位になった。同チャートでトップになったのは、「Map of the Soul：Persona」「Map of the Soul：7」に続き、3度目となる。またタイトル曲「SWIM」は、シングルチャート「トップ100」で、オリヴィア・ディーンの「Rain Me In」に続き、2位となった。これまで