元NMB48の上西怜（24）による写真集『上西怜コスプレ写真集 #れーちゃんこれくしょん』が、4月2日より発売される。書籍版と同日に電子版も配信され、電子版には未公開カットが特別付録として収録される。【写真】色々なコスプレを披露した上西怜ファッション誌『S Cawaii!』のレギュラーモデルとして活動する上西は、同誌で連載中のコスプレ企画「#れーちゃんこれくしょん」を発展させた形で本作を制作。編集・制作も同誌が手