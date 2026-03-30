ＡＫＢ４８シングルのセンターを務め、１８年選抜総選挙で１位に輝いた元ＳＫＥ４８の松井珠理奈が２８日に自身のインスタグラムを更新。「開幕戦の応援に広島に行ってきました！！初のマツダスタジアム内藤哲也選手にバッタリお会いして試合開始前から大興奮お久しぶりにお写真を撮っていただきトランキーロではいられませんでした」などと記し、プロレスラーの内藤哲也との２ショットを投稿した。松井は２８日の今季開幕