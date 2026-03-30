見上愛、上坂樹里が主人公を演じるNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜金曜午前8時）が30日、放送初回を迎えた。ナレーションの声の主が注目を集めている。ドラマは1882年（明15）の東京府からスタート。柔らかい語り部の声で「そうだねえ。あの2人の話をしようか。ここ東京は世界一変化が早く、まだ若い街でさ。この頃は、今日はこっち、明日はあっちと世の中がゴーゴーとめまぐるしく変わってね。ついて行くのが、まあ大変だっ