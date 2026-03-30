上海の呉淞口国際クルーズ港は3月28日午前、入港ラッシュを迎えました。クルーズ船「スペクトラム・オブ・ザ・シーズ」と寄港クルーズ船「マイン・シフ6」が相次いで入港し、両船の外国人入国者数は合わせて5900人近くに達しました。これは同港の開港以来で最多です。3月29日にも、同港は混雑が続き、クルーズ船「MSCベリッシマ」と「アドラ・マジックシティ」が相次いで着岸しました。統計によりますと、3月28日から29日にかけて