All About ニュース編集部では、2026年3月5〜6日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「道の駅」に関するアンケートを実施しました。その中から、グルメが魅力的だと思う「静岡県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。【5位までの全ランキング結果を見る】2位：富士（富士市）／42票国道1号沿いに位置し、富士山の絶景を楽しめる「道の駅 富士」。リニューアルを経てグルメスポットとしても進化を遂げており、地元産の