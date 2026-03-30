宮崎県西米良村の林道「小川・石打谷線」が全線開通！ 1.1kmの桃源郷トンネルを含む新ルート2026年3月26日に宮崎県児湯農林振興局は、西米良村において整備を進めてきた林道「小川・石打谷線」が全線開通し、同村主催の開通式が開催されたことを発表しました。大分県と宮崎県を結ぶ広域な幹線林道の一部として、総事業費約58億円が投じられた延長約5.5kmのルートです。【画像】これは超便利！ 夢の「桃源郷」イケる!? 全線開通