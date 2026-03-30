きのう夜、千葉市の集合住宅で、男性が包丁で胸の辺りを刺され死亡しました。警察は妻の身柄を確保していて、容疑が固まり次第、殺人未遂の疑いで逮捕する方針です。【写真を見る】「兄が義理の姉に刺された」28歳男性が胸の辺りを刺され死亡20代妻の身柄確保「生活費のことで口論に」と説明千葉県警きのう午後10時前、千葉市中央区の集合住宅で「兄が義理の姉に刺された」と通報がありました。警察によりますと、建築業の黒川