モデルでタレントの藤井サチ（29）が30日、インスタグラムを更新し、25年7月に結婚した一般男性の夫との間に第1子を妊娠したと発表した。おなかが大きくなった写真を投稿し「ご報告です！新しい命を授かりました」とつづった。藤井の報告には、筧美和子（32）が「おめでとう」、貴島明日香（30）も「サチちゃん！！おめでとうございます穏やかに過ごしてください」と祝福の声を寄せた。藤井は、12年に「ミスセブンティーン2012