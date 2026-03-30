気象予報士・天達武史さんが３０日、お笑いコンビ「バナナマン」設楽統がＭＣを務めるフジテレビ系情報番組「ノンストップ！」（月〜金曜・午前９時）に生出演した。同番組は、前番組だった「サン！シャイン」が２７日で終了。それに伴いこの日から５０分前倒しとなり、午前９時から開始し午前１１時３０分までの生放送となった。天達さんは、小倉智昭さんがＭＣを務めた「とくダネ！」で２００５年から気象予報士として出演