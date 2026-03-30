◆米男子プロゴルフツアーヒューストン・オープン最終日（２９日、テキサス州メモリアルパーク・コース＝７４７５ヤード、パー７０）最終ラウンドが行われ、３４位で出た金谷拓実（ＳＯＭＰＯひまわり生命）は１バーディー、５ボギーの７４と崩し、通算１アンダーの６０位で終えた。首位で出た４１歳のゲーリー・ウッドランド（米国）が６７をマークし、通算２１アンダーで優勝した。賞金１７８万２０００ドル（約２億８