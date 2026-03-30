平安貴族が豊かな財力を使って寺を建てたり仏像を作っていた理由 確実に極楽往生する方法を知らなかったから 平安末期に成立した歴史書『扶桑略記』の1052（永承7）年正月6日の条には、「今年より末法に入る」という記述があります。末法は仏教の歴史観に基づく言葉です。釈迦の死後、しばらくは教えが守られ、悟りを得る者も出ますが、やがて修行をしても悟りを得られなくなり、ついには修行をする者もいなくなり、ただ教えのみ