適度な度数でお酒を楽しもう！肝臓に優しく楽しく酔う為のアルコール度数の選び方とは 適度な度数でお酒を楽しもう チューハイは蒸留酒を炭酸水で割って果汁を加えたり、ソフトドリンクで割ったりしたお酒で、様々な種類があり、好きな香りと味を選べるという特徴があります。 またそんなチューハイを手軽に飲めるようにした缶チューハイも非常に人気で、以前よりも飲む機会が増えています。特に缶チュ