糖質制限するとオナラが臭くなるというのは本当ですか？ 【糖質Q&A】糖質オフの食事でオナラの臭いもキツくなる傾向にある オナラの臭いはメタンやスカトールといった成分が元になっていて、これらは食べたものが腸内で発酵する際に発生します。 タンパク質は糖質に比べ、この臭い成分を多く発生させるため、糖質オフの食事で肉や魚の摂取