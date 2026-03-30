三豊警察署 3月29日、香川県三豊市の温泉施設で現金約15万円が入った財布(時価20万円相当)を盗んだとして、丸亀市の会社員の男（59）が窃盗の疑いで逮捕されました。 警察によると3月29日午後2時半ごろ、香川県三豊市の温泉施設の関係者から「休憩室で客の財布を盗んだ男がトイレに逃げ込んだ。トイレの前で見張っている」と110番通報がありました。その後、警察官が現場に駆け付け、男を窃盗の疑いで現行犯逮捕しました。