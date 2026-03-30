財務官牽制発言で円買い広がる、トランプ「イランの石油奪いたい」でドル買いも 三村財務官が、原油先物市場に加え為替市場でも投機的な動きが高まっていると指摘。この状況が続けば、そろそろ断固たる措置が必要になると語った。 牽制発言を受け円買いが広がっている。有事のドル買いも見られるためドル円の下値は限定的。 トランプ米大統領はイランからウランを回収するための軍事作戦を検討しているという。WSJが報じ