日銀主な意見戦争長期化なら利上げペース加速必要かどうか検討すべき 日銀主な意見（3月18日-19日開催分） 米イラン戦争が続く場合、利上げペースの加速が必要かどうか検討すべき 経済に大きな混乱がなければ利上げが必要 中東情勢や短観、支店長会議など踏まえ利上げ検討したい 当面は物価上昇リスクを慎重に検討する必要がある 原油価格と円安がインフレを大幅に押し上げる可能性がある コストプッシュ型