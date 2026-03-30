ドル円理論価格1ドル＝159.44円（前日比-1.07円） 割高ゾーン：160.24より上 現値：160.10 割安ゾーン：158.64より下 過去5営業日の理論価格 2026/03/27160.51 2026/03/26160.16 2026/03/25160.22 2026/03/24159.63 2026/03/23160.75 （注）ドル円理論価格とは？ Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動