ＮＹ原油時間外上げ縮小、トランプ「イラン合意あり得ると思う」 東京時間09:27現在 ＮＹ原油先物MAY 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝101.40（+1.76+1.77%） トランプ米大統領がイラン核合意について「間もなく実現する可能性もある、合意はあり得ると思う」とコメント。