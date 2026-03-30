米株価指数先物下げ縮小、トランプ「イラン合意あり得ると思う」 東京時間09:30現在 ダウ平均先物JUN 26月限45244.00（-180.00-0.40%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限6388.25（-24.00-0.37%） ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限23231.50（-97.00-0.42%） トランプ米大統領がイラン核合意について「間もなく実現する可能性もある、合意はあり得ると思う」とコメント。