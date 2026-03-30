俳優の仲野太賀が主演を務めるNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜後8：00）の第12回「小谷城の再会」が29日に放送され、浅井長政（中島歩）と市（宮崎あおい）の娘・茶々が初登場。藤吉郎（池松壮亮）との対面シーンで流れた不穏なナレーションが視聴者の注目を集めた。【写真】ネット騒然…不穏ナレが流れたシーン本作は戦国時代を舞台に、豊臣秀長の視点から天下統一を支えた兄弟の絆を描く物語。第12回では、織田信長