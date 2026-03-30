テレビ朝日は30日、2025年度平均視聴率（2025年3月31日〜2026年3月29日）を発表。個人全体で、全日帯（6〜24時）3.4％・ゴールデン帯（19〜22時）5.2%・プライム帯（19〜23時）5.2％で2年連続の3冠、世帯で全日帯（6〜24時）6.3％・ゴールデン帯（19〜22時）8.8％・プライム帯（19〜23時）8.9％と4年連続の3冠を達成した。レギュラー番組で25年度の視聴率を牽引したのは、「報道ステーション」をはじめとするテレビ朝日独自の