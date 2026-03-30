シンカが３日続伸し連日の昨年来高値更新となっている。２７日の取引終了後に、主力製品「カイクラ」のＡＩ機能の強化を目的としてフィックスターズと業務提携すると発表しており、これを好感した買いが流入している。 「カイクラ」は電話・ＳＭＳ・メール・ビデオ通話等の多様なコミュニケーション手段を一元管理するクラウド型コミュニケーションプラットフォーム。今回の提携は他社のＡＩ