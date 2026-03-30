ＷＴＯＫＹＯは物色人気を集めている。前週末２７日取引終了後、ＳＢＩホールディングスと資本・業務提携すると発表した。ＷＴＯＫＹＯが持つ東京ガールズコレクション（ＴＧＣ）の発信力と、ＳＢＩがメディア関連事業において創出・保有するＩＰ・コンテンツを掛け合わせることでシナジーを発揮する狙いがある。ＳＢＩはＷＴＯＫＹＯの一部既存株主から市場外で６万株（発行済み株式総数の２．１８％）を取