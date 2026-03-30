日本ケミコンが全般下げ相場に逆行し、１５００円台半ばを横に走る７５日移動平均線とのマイナスカイ離を一気に縮小する場面があった。前週末２７日取引終了後に２６年３月期最終利益予想の修正を発表、特別利益計上に伴い従来予想の１５億円から３０億円（前期は３７００万円の黒字）に大幅増額した。また、同日に中期経営計画の策定も発表。２９年３月期に営業利益１４０億円（前期実績は３７億４０００万円）を数値目標に掲げ