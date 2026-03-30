ユビキタスＡＩが反落している。前週末２７日の取引終了後に２６年３月期の連結業績予想について、売上高を４３億４９００万円から３９億円（前期比５．８％減）へ、営業損益を６００万円の黒字から３億４９００万円の赤字（前期９６００万円の黒字）へ、最終損益を２３００万円の赤字から６億４８００万円の赤字（同９１００万円の黒字）へ下方修正したことが嫌気されている。 市場環境の悪化による顧客の投資抑制などの影