エブレンは全般波乱相場のなか異色の上昇パフォーマンスを演じ、一時３４０円高と値を飛ばし、前週２５日につけた高値３６４０円を一気に上抜いた。時価は２０２１年１月以来となる約５年２カ月ぶりの高値圏に浮上している。ロシアのウクライナ侵攻や、米国・イスラエルによるイランへの軍事攻撃など世界的な有事リスクが強く意識されるなか、防衛関連株に対する投資マネーの視線が強まっている。そのなか、同社は産