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シャーロット・ホーネッツ vs ボストン・セルティックス日付：2026年3月30日（月）開催地：スペクトラム・センター（Charlotte）最終スコア：シャーロット・ホーネッツ 99 - 114 ボストン・セルティックス NBAのシャーロット・ホーネッツ対ボストン・セルティックスがスペクトラム・センター（Charlotte）で行われた。 第1クォーターはボストン・セルティック