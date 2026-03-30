エンゼルスの菊池雄星米大リーグ、エンゼルスの菊池雄星の次回登板が4月1日午後1時20分（日本時間4月2日午前3時20分）開始の敵地でのカブス戦に決まった。29日、球団が発表した。今季初登板した27日のアストロズ戦は五回途中2失点だった。今季初勝利を目指す。（共同）