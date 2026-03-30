日銀本店日銀が30日発表した18、19日の金融政策決定会合の主な意見で、政策委員から原油高騰や円安で物価上昇が深刻になる場合「金融引き締めが必要になる可能性もある」との指摘が出ていたことが分かった。利上げを加速する必要性に言及した委員もいた。中東情勢を巡っては世界的に景気を押し下げる恐れも指摘されている。「市場のセンチメント（心理）は大幅に悪化している」と懸念した委員もいたが、景気下押しはあるとして