佐野海舟が見据えるケイン対策日本代表は現地時間3月29日、ロンドン市内で31日にウェンブリー・スタジアムで行われるイングランド代表戦に向けたトレーニングを実施した。北中米ワールドカップの優勝候補にも挙げられる強敵との対戦を前に、MF佐野海舟（マインツ）は「（対戦相手から）まだ全然、注目されていないと思います。そういう中で自分の力を出せれば隙を突けたり、少しでも上回れるところもあるのかなと思ってます」と