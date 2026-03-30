４人組バンド「Ｍｒ．Ｃｈｉｌｄｒｅｎ」の桜井和寿が２９日放送のＴＢＳ系「日曜日の初耳学」（日曜・午後１０時）に出演。前週に引き続きＭＣの林修氏によるロングインタビューに応え、率直な思いを語った。番組の最後に林氏から「Ｍｒ．Ｃｈｉｌｄｒｅｎはいつまで続けられる予定ですか？」とストレートに問われた桜井。「うーん」と少し間を置くと「続けられるだけ続けたいと思います」と答えた。その上で「メンバーの誰か