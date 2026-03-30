記事ポイントPALTEKが「第7回 関西物流展 KANSAI LOGIX 2026」にRanpak紙梱包資材と自律走行搬送ロボットを出展100％再生可能・リサイクル可能な紙梱包資材でコスト低減と脱プラスチックを同時に実現SLAM技術搭載の搬送ロボット「PUDU T300」が人手不足解消と業務効率化をサポート PALTEKが、2026年4月8日（水）から4月10日（金）までインテックス大阪で開催される「第7回 関西物流展 KANSAI LOGIX 2026」に出展します。「紙