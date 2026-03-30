記事ポイントAIがカルテ入力を自動化し1件あたり最大20分の工数を削減削減した時間を顧客フォローに充てることで相談数の増加を実現商談フィードバック分析で接客品質向上の新フェーズへ移行中 LIFULL HOME’S住まいの窓口がベルセールスAIを導入し、カルテ作成時間を1件あたり最大20分削減しています。削減した時間を顧客フォローに充てることで相談数の増加を実現しています。現在はAI記録の土台の上に、商談フィードバック