お笑いコンビのバナナマンが26日、都内で行われたアサヒスタイルフリー新商品「トリプルゼロ」の発表会に、ハリセンボンの近藤春菜（43）と共に登場した。【写真】「アッコにおまかせ！」最終回によぎる不安…準レギュラー陣全員で和田アキ子を支え迎えるフィナーレバナナマンはコンビでイベント登壇は久々。設楽統（52）は「たぶん10年以上やってないですね我々。なので、緊張しています」と照れ笑い。一般客も観覧できるエリ