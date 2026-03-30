記事ポイント5浪を経て東大理科三類に合格した阿修羅氏の軌跡をnoteで公開中失敗・停滞・遠回りを重ねた凡庸な学生の学力形成プロセスを詳述90名以上の難関大学合格者が参加する教育検証シリーズへの独占寄稿 5浪の末に東大理科三類に合格した阿修羅氏の軌跡が、note連載『私の教育答え合わせ』で公開されています。成功談ではなく失敗・停滞・遠回りの積み重ねを中心に、凡庸な学生がどのようにして学力を伸ばしたかのプロセ