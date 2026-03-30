記事ポイント元自衛官が手がける「頭の温泉」コンセプトの施設「深 - ととのい - 美箱」が2026年5月16日に熊本市にオープン頭浸浴・温泉スチーム・ヘッドスパを組み合わせた独自の施術を提供クラウドファンディングの支援金を現場職向け優待として活用 熊本県熊本市に、頭皮ケアに特化したリラクゼーション施設「深 - ととのい - 美箱」が2026年5月16日にオープンします。頭浸浴・温泉スチーム・ヘッドスパを組み合わせた「頭