グループBTS（防弾少年団）が5枚目のフルアルバム『ARIRANG（アリラン）』で、英国に続き米アルバムチャートでも首位に立った。米音楽メディアのビルボードは30日（現地時間）、チャート予告記事を通じて『ARIRANG』がルーク・コムズ（Luke Combs）の『The Way I Am』、モーガン・ウォーレン（Morgan Wallen）の『I’m The Problem』を抑え、メインアルバムチャート「ビルボード200」で1位を記録したと明らかにした。「ビルボード2