記事ポイントポイント機構とKトラストが発表した「無数鍵多重時変成立点理論」のX投稿が24時間で26.1万インプレッションを突破パスワード不要・鍵非固定の5層多重高層構造で従来やゼロトラストを超える次世代セキュリティを提唱73種類の攻撃に対し大幅な改善効果を確認、ランサムウェア防御率は設計値99.7%以上 ポイント機構とKトラストが発表した次世代セキュリティ理論「無数鍵多重時変成立点理論」が大きな注目を集めてい