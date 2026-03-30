「春眠（しゅんみん）暁を覚えず」。中国唐代の詩人・孟浩然（もうこうねん）の漢詩に由来し、「春の眠りはとても心地よいので、暁（夜明け）に気づかず朝寝坊してしまう」として注意を促すことわざだ。だが、こうした賢人の有り難い言葉に「ですよねぇ〜」と素直に頷ける方は、現在どれだけいるだろうか。令和の日本人にとっては寝過ぎどころか、極端な寝不足や睡眠の乱れこそが大きな問題である。経済協力開発機構（OECD）の2021