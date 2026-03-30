トッテナム・ホットスパーが、即時のロベルト・デ・ゼルビ氏招へいに全力を注いでいるようだ。移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏など、複数メディアが報じている。現在、降格圏とわずか1ポイント差の17位に低迷するトッテナム。29日には就任後のリーグ戦で1分け4敗の未勝利が続くなど、その手腕に疑問符が付いていたイゴール・トゥドール監督との契約を双方合意の上で解除した。現時点で後任は発表されておらず