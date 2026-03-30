2026年10月以降、扶養内での働き方に関する基準が変わる可能性があります。そのため、これまで年収の目安を基準に働いていた人ほど、不安や疑問を感じやすいかもしれません。制度の変更時は、言葉だけを追うのではなく、実際に自分の働き方にどう関わるのかを整理しておくことが大切です。 そこで本記事では、扶養内で働きたい場合に確認したいポイントについて、順を追って解説します。 2026年10月以降は「106万円」