アストロズの今井達也投手（２７）は２９日（日本時間３０日）に本拠地ヒューストンでのエンゼルス戦に先発でメジャー初登板し、２回２／３を３安打４失点、４三振４四球で勝敗は付かなかった。打者１５人に７４球。チームは９―７で競り勝ち、開幕４連戦を２勝２敗とした。初回、先頭ネトへの記念すべき初球は８２・６マイル（約１３３キロ）のスプリットが外角高め大きく外れた。結局歩かせた。続くトラウトは３球勝負で外角