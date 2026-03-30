意中の男性が自分を恋愛対象として見てくれていないと気付いたら、ガッカリしてしまうもの。しかし工夫次第では、「気になる存在」に昇格することも可能かもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケート調査を参考に、「身近な女性を『恋愛対象』として見るようになったきっかけ」をご紹介します。【１】落ち込んでいるときにそばにいて慰めてくれた「参っているときに親身になってくれたら、やっぱり心が