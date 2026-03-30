◇インターナショナル・プリンセス選手権30分1本＜王者＞●MIRAI（15分24秒片エビ固め）鈴芽○＜挑戦者＞（2026年3月29日）東京女子プロレスは29日、東京・両国国技館で「GRANDPRINCESS’26」を開催した。鈴芽が同期生で「BeeStar」での元タッグパートナーのMIRAI（みちのくプロレス）を破り、インターナショナル・プリンセス王座を8カ月ぶりに奪還した。序盤、レスリングの攻防から、MIRAIがチョップ連打。鈴芽はド