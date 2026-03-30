60位だった金谷拓実＝29日（ゲッティ＝共同）米男子ゴルフのヒューストン・オープンは29日、ヒューストンのメモリアルパーク・コース（パー70）で最終ラウンドが行われ、34位で出た金谷拓実は74と崩れて通算1アンダー、279の60位だった。首位スタートのゲーリー・ウッドランド（米国）が67で回り、通算21アンダーで優勝賞金178万2千ドル（約2億8512万円）を獲得。2023年に脳腫瘍の手術を受けたウッドランドにとって、19年の全