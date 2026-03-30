東京証券取引所の電光掲示板週明け30日午前の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が大幅続落した。前週末終値からの下げ幅は一時2800円を超え、節目の5万1000円を割った。中東情勢の混乱長期化を懸念した売り注文が膨らんだ。外国為替市場では円安ドル高傾向が続き、国債市場で長期国債も売られる「トリプル安」となった。午前10時現在は前週末終値比2413円56銭安の5万0959円51銭。東証株価指数（TOPIX）は150.22ポイント安