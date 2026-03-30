財務省の三村淳財務官は30日、省内で記者団の取材に応じ、1ドル＝160円台に達した円安進行に関して「投機的な動きが高まっているという声が聞かれる。この状況が続けばそろそろ断固たる措置も必要になる」と述べ、強くけん制した。